Fenerbahçe Opet'in EuroLeague yarı finalindeki rakibi belli oldu!

15.04.2026 20:43:00
Spar Girona, Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde karşılaştığı Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, İtalya'nın Umana Reyer takımını 70-64 yendi.

İspanyol ekibi, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasındaki yarı final maçı, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Veronika Obertova (Slovakya), Juozas Barkauskas (Litvanya)

Spar Girona: Jocyte 18, Holm 14, Quevedo 3, Guerrero 5, Coulibaly 19, Lopez 4, Bibby 5, Pendande 2

Umana Reyer: Charles 6, Pan 7, Cubaj 13, Dojkic 19, Santucci 5, Pasa, Holmes 2, Villa 4, Fassina, Mavunga 8, Nicolodi

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-47

Beş faulle çıkan: 39.47 Charles (Umana Reyer)

