Voleybol Efeler Ligi'nde ilk finalist belli oldu!

15.04.2026 18:11:00
Ziraat Bankkart, Voleybol Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında karşılaştığı Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.

Başkentin kırmızı-beyazlı temsilcisi, finalde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ali Sarıkuzu

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, Muhammed Kaya)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Setler: 21-25, 21-25, 23-25

Süre: 83 dakika (26, 26, 31)

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den derbi primi yanıtı: 'Herkesin tüm odaklanması...'
Fenerbahçe'den derbi primi yanıtı: 'Herkesin tüm odaklanması...' Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün geleceği hakkında konuştu. Sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Salar, "İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle, en önemlisi o, cuma günü kazanacağız ve sonraki maçlara da tek tek konsantre olacağız. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli 3 ismin son durumu belli oldu!
Fenerbahçeli 3 ismin son durumu belli oldu! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden oyuncuların son durumu belli oldu.
Samsunspor'da Rick Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması!
Samsunspor'da Rick Van Drongelen'den Beşiktaş maçı açıklaması! Samsunspor'un Hollandalı oyuncusu Rick Van Drongelen, pazar günü karşılaşacakları Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.