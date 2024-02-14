Fenerbahçe Opet, Kupa Voley'de yarı finale çıktı!
Fenerbahçe Opet, Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde kendi evinde ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u setlerde 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
Fenerbahçe Opet, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
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Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Buse Ünal, Cristina, Fetisova, Cansu Çetin, Ada Korkmaz)
Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Shi, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Çağla Erdem)
Setler: 25-16, 25-13, 25-22
Süre: 64 dakika (20, 19, 25)
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