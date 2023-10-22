Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu farklı geçti!
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin üçüncü hafta maçında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu setlerde 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Germen Korkmaz)
Kuzeyboru: Begic, Merve Atlıer, Wilhite, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Janset Erkul, İrem Çor, Yaren Işık, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-23, 25-9, 25-22
Süre: 79 dakika (29, 20, 30)
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