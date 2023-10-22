Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu farklı geçti!

Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi'nin üçüncü hafta maçında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu setlerde 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:23
Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru'yu farklı geçti!
Abone Ol google-news

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Germen Korkmaz)

Kuzeyboru: Begic, Merve Atlıer, Wilhite, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, Janset Erkul, İrem Çor, Yaren Işık, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-23, 25-9, 25-22

Süre: 79 dakika (29, 20, 30)


fenerbahçe opet fenerbahçe Kuzeyboru Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 4 gollü galibiyet!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 4 gollü galibiyet!
TFF'ye başvuru yapılmıştı: Erden Timur'dan Fenerbahçe yanıtı!

TFF'ye başvuru yapılmıştı: Erden Timur'dan Fenerbahçe yanıtı!
Ali Koç hakkında iddialarda bulunmuştu: Fenerbahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu

Ali Koç hakkında iddialarda bulunmuştu: Fenerbahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu

En Çok Okunan Haberler