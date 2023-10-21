TFF'ye başvuru yapılmıştı: Erden Timur'dan Fenerbahçe yanıtı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:57

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:57

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, kulübün Anıtkabir ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

Timur, "Bizim için çok gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin birlikteliği, kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol, her zaman birleşme yolu. O yol, geleceğimizi aydınlatıyor. Galatasaray olarak biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. 100. yılda burada bulunmak onur verici. İnşallah daha nice 100 yıllara insanlar bu yoldan ayrılmazlar" dedi.

FENERBAHÇE'NİN BAŞVURUSU

Canlı yayındaki açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin TFF'ye iddialarının araştırılması yönünde başvuru yaptığı hatırlatılan Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız gerçekten şeffaf, doğru bir arınma olsun. Bunu istiyoruz. İnşallah kulüp olarak başkanımız liderliğinde müracaat yapacağız. İnşallah Türk futbolu adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz. Temennimiz bu yönde" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler, Timur'un açıklamaları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu" ifadeleri yer almıştı.