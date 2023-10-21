Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 4 gollü galibiyet!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligin 8. hafta maçında Fatih Vatan Spor'u 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:23
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 4 gollü galibiyet!
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Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta maçında Fatih Vatan Spor ile karşılaştı. 

Fatih Mimar Sinan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Coleman, Busem Şeker ve Yağmur Uraz (2) kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Petro Ofisi, lider ABB Fomget Gençlik'in ardından ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.


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