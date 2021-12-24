Fenerbahçe Opet namağlup lider
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında Fransa ekibi Beziers Volley’e konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, 3’te 3 yaptı.
Fenerbahçe Opet, Narbonne Arena'da oynanan maça; Eda, Naz, Meliha, Dicle, Popovic, Fedorovsteva, Lazereva altısı ile liberolar Gizem ve Cansu ile çıktı.
İlk set sarı lacivertli ekip 21-16 geriye düşerken, Beziers Volley üç kez set sayısı şansını yakaladı. Bu anda sahneye Fedorovtseva çıktı. Üçü hücum, ikisi ace olmak üzere arka arkaya beş sayı kaydeden Rus yıldızın başarılı performansıyla seti 26-24 kazanan sarı lacivertliler maçta 1-0 öne geçti.
Fedorovtseva'nın dokuz, Lazareva'nın da altı sayı kaydettiği ikinci seti baştan sona üstün oynayan Fenerbahçe Opet, seti 25-15 kazandı ve setlerde 2-0'lık avantajı elde etti.
Üçüncü sette 13-7 öndeyken Beziers Volley skoru eşitlese de setin sonunu daha iyi oynayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçından da galip ayrılan ve D grubunda liderliğini sürdüren sarı lacivertli ekipte Fedorovtseva 24, Lazereva 18 sayıyla oynadı.
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda dördüncü maçını 19 Ocak'ta sahasında Maritza Plovdiv ile oynayacak.
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