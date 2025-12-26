Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Koç, Sadettin Saran'ı ziyaret etti... Fenerbahçe'den 'olağanüstü kongre' iddialarına yalanlama!

26.12.2025 23:12:00
Fenerbahçe, önceki başkan Ali Koç'un Sadettin Saran'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, Ali Koç'un, Sadettin Saran'a olağanüstü kongre tavsiyesinde bulunduğu iddiaları da yalanlandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, mevcut başkan Sadettin Saran'a destek verdi.

Ali Koç, bugün (cuma) kulüp binasında Sadettin Saran'a destek ziyaretinde bulundu.

Ali Koç'un bu ziyaretinde bir önceki yönetimde hukuk işlerinden sorumlu olan Alper Alpoğlu da yer aldı.

Fenerbahçe'de gerçekleşen bu ziyaretin ardından Ali Koç'un, Sadettin Saran'a olağanüstü kongre tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe ise bu iddiayı yalanladı.

Ziyaretle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. 

Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

