10.12.2025 22:13:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Opet'ten Venezia'ya müthiş fark!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'in ikinci tur maçında kendi evinde ağırladığı Venezia'yı 96-48 mağlup etti.

Kadınlar EuroLeague 2. tur maçında Fenerbahçe Opet sahasında Venezia'yı ağırladı.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı temsilcimiz 96-48 kazandı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural

Umana Reyer Venezia: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5

1. Periyot: 30-2

Devre: 53-21

3. Periyot: 75-41

Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)

İlgili Konular: #fenerbahçe #Venezia #euroleague

