21.02.2026 18:06:00
AA
Fenerbahçe Opet yoluna namağlup devam ediyor!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 mağlup etti ve ligde 19'da 19 yaptı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt

ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Allen 7, Geisesoder 5, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sventoraite 2, Iagupova 16

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Meesseman 9, Mccovan 3, Mcbride 24, Allemand 9, Alperi Onar 10, Rupert 18, Tuana Vural 3, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 33-46

3. Periyot: 52-67

İlgili Konular: #fenerbahçe opet #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #ÇİMSA ÇBK Mersin

