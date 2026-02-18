Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet deplasmanda avantajı kaptı!

Fenerbahçe Opet deplasmanda avantajı kaptı!

18.02.2026 22:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet deplasmanda avantajı kaptı!

Fenerbahçe Opet, FIBA EuroLeague yarı final play-in ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Spar Girona'yı 87-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague yarı final play-in ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibini, 87-69 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı serinin ikinci müsabakası, 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Salon: Ülker ve Etkinlik

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Josip Jurcevic (Hırvatistan), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Fenerbahçe Opet: Williams 10, Meesseman 16, Rupert 20, McBride 18, Allemand 5, Milic 14, Sevgi Uzun 4, Olcay Çakır, Tuana Vural

Spar Girona: Jocyte 13, Holm 6, Quevedo 3, Coulibaly 10, Bibby 12, Guerrero 8, Mendes 2, Carter 12, Lopez 3

1. Periyot: 19-14

Devre: 37-35

3. Periyot: 67-55

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #Spar Girona

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat oldu!
Fenerbahçe Beko'da Nicolo Melli ameliyat oldu! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İtalyan oyuncu Nicolo Melli'nin ameliyat edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e çıktı!
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e çıktı! Fenerbahçe Beko, Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Safiport Erokspor'u 83-76 yenerek Dörtlü Final'e yükselen takım oldu.
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kulüple özel bir bağım var'
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Kulüple özel bir bağım var' Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.