Fenerbahçe Opet'te Meryem Boz kararı!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, tecrübeli oyuncu Meryem Boz ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 17:07
Fenerbahçe Opet'te Meryem Boz kararı!
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, gelecek sezon için kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Voleybol Magazin'in haberine göre; milli pasör çaprazı Meryem Boz ile sözleşme yenilediği, Meryem Boz'un gelecek sezonda da sarı lacivertli formayı giymeye devam edeceği öğrenildi.

35 yaşındaki milli oyuncu, sezon başında VakıfBank'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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