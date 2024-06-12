Fenerbahçe Opet'ten flaş açıklama: 6 isimle yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 22:06
Fenerbahçe Opet'ten flaş açıklama: 6 isimle yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadın voleybol takımı oyuncularından Irina Fetisova, Cansu Çetin, Ada Germen, Buse Ünal, Ergül Avcı ve Meryem Boz ile yeni sezon yapılanması kapsamında yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada sporculara emekleri için teşekkür edilerek, "Oyuncularımıza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.


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