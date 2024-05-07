Fenerbahçe Opet'ten Aslı Kalaç kararı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet'in milli oyuncu Aslı Kalaç ile yeni sözleşme imzaladığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:34
Fenerbahçe Opet'ten Aslı Kalaç kararı!
Abone Ol google-news

2023-2024 sezonunu çifte kupa ile tamamlayan sarı-lacivertliler, kadrosunu koruyor.

Fenerbahçe Opet'in, son iki sezondur çubuklu formayı giyen milli orta oyuncusu Aslı Kalaç ile 2 yıllık sözleşme uzattığı kaydedildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Geçmişte TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray, Türk Hava Yolları formaları da giyen tecrübeli oyuncu, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da Fenerbahçe Opet'in başarısı için sahaya çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosunda yer alan Aslı Kalaç'ın kariyerinde Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. 1995 doğumlu ve 185 cm. boyundaki oyuncunun kulüp kariyerinde 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yer alıyor.


Aslı Kalaç haberleri fenerbahçe haberleri fenerbahçe opet haberleri Sözleşme haberleri Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!

Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia: 'Güçsüz oyuncular var'
Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Vizyonsuzluğun kaçınılmaz bedeli'

Spor yazarları Konyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Vizyonsuzluğun kaçınılmaz bedeli'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mauro Icardi kariyer rekorunu kırdı: Gözünü Alex'in rekoruna çevirdi!

Mauro Icardi kariyer rekorunu kırdı: Gözünü Alex'in rekoruna çevirdi!
İstanbul’da ‘Mahzen-38’ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da ‘Mahzen-38’ operasyonu: 10 gözaltı
Hayatı fazlasıyla ciddiye alan 4 burç!

Hayatı fazlasıyla ciddiye alan 4 burç!
Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı

Borsa güne 0,15 puan yükselişle başladı
Yüzüklerin Efendisi'nin Kral Theoden'ı Bernard Hill öldü

Yüzüklerin Efendisi'nin Kral Theoden'ı Bernard Hill öldü
Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest

Megastar Tarkan’dan eşine evlilik yıl dönümüne özel romantik jest
Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var

Uzmanı ‘moda haline geldi’ diyerek uyardı! Kuaförde serum taktırıp acillik olan var
Buzları çözülen Çıldır Gölü’nde balık bereketi yüzleri güldürdü

Buzları çözülen Çıldır Gölü’nde balık bereketi yüzleri güldürdü