Fenerbahçe Parolapara ilk yenilgisi aldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 07:32
Fenerbahçe Parolapara ilk yenilgisi aldı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında iki namağlup takımın karşılaştığı maçta Halkbank, evinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yendi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, İlknur Çakar

Halkbank: Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Aslan Ekşi, Perrin)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 25-20, 26-24, 25-19

Süre: 85 dakika (28, 32, 25)


Fenerbahçe Parolapara halkbank Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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