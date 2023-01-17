Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar için devrede
Fenerbahçe, Partizan'da forma giyen genç futbolcu Samed Bazdar ile ilgileniyor. Bazdar'ı transfer etmek için sezon başında Juventus'un teklif yaptığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.
Sky'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler Partizan'ın genç yıldız adaylarından Samed Bazdar ile ilgileniyor.
Samed Bazdar
Partizan genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Bazdar, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Samed Bazdar için Fenerbahçe dışında Hoffenheim ve Fiorentina da ilgileniyor. Partizan'ın sezon başında Juventus'un Samet Bazdar'ı transfer etmek için yaptığı 1 milyon euro değerindeki teklifi kabul etmediği belirtildi.
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