Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar için devrede

Fenerbahçe, Partizan'da forma giyen genç futbolcu Samed Bazdar ile ilgileniyor. Bazdar'ı transfer etmek için sezon başında Juventus'un teklif yaptığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 20:41
Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar için devrede
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Sky'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler Partizan'ın genç yıldız adaylarından Samed Bazdar ile ilgileniyor. 

Samed Bazdar 

Partizan genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Bazdar, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. 

Samed Bazdar için Fenerbahçe dışında Hoffenheim ve Fiorentina da ilgileniyor. Partizan'ın sezon başında Juventus'un Samet Bazdar'ı transfer etmek için yaptığı 1 milyon euro değerindeki teklifi kabul etmediği belirtildi. 


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