Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar için devrede

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 20:41

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 21:13

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Sky'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler Partizan'ın genç yıldız adaylarından Samed Bazdar ile ilgileniyor.

Samed Bazdar

Partizan genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Bazdar, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Samed Bazdar için Fenerbahçe dışında Hoffenheim ve Fiorentina da ilgileniyor. Partizan'ın sezon başında Juventus'un Samet Bazdar'ı transfer etmek için yaptığı 1 milyon euro değerindeki teklifi kabul etmediği belirtildi.