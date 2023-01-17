Kayserispor çeyrek biletini kaptı! Antalyaspor 0-2 Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor uzatmada bulduğu gollerle deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Kayserispor, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaştı.
Normal süresi golsüz sona eren maçta Yukatel Kayserispor 105. dakikada Miguel Cardoso ve 120. dakikada Ethem Balcı'nın attığı gollerle çeyrek final biletini kaptı.
Yukatel Kayserispor geçtiğimiz sene finalde Demir Grup Sivasspor'a kaybetmişti.
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