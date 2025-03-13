Rangers maçına dakikalar kala Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 22:33

Güncelleme: 13.03.2025 - 22:34

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Milli futbolcu, Rangers maçının kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:

İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri