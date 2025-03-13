Rangers maçına dakikalar kala Fenerbahçe'ye kötü haber!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de milli oyuncu İsmail Yüksek sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası Rangers maçının kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Milli futbolcu, Rangers maçının kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Amrabat, Fred, Kostic, Syzmanski, Talisca, En-Nesyri
Etiketler: #ismail yüksek #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi
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