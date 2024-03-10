Fenerbahçe, Pendikspor engelini 4 golle geçti! Fenerbahçe 4-1 Pendikspor

Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:07

Güncelleme: 10.03.2024 - 21:39

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile İbrahim Üzülmez'in yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarsını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 59. dakikada Mert Hakan Yandaş, 87. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi, 90+4'te Ferdi Kadıoğlu ve 90+9'da İrfan Can Kahveci kaydetti.

Konuk ekip Pendikspor'un tek golünü ise 30. dakikada Halil Akbunar kaydederken, 70. dakikada Welinton, 90+1'de Arnaud Lusamba ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Öte yandan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Pendikspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 4-1 Pendikspor

98' GOL | Sol kanatta topu alan İrfan çalımını atıp önünü boşalttı ve yakın köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı üçe çıkardı.

96' Osayi, Nuno'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

93' GOL | Ön alan baskısıyla topu kazanan Ferdi, Fred ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

90' KIRMIZI KART | Lusamba kırmızı kart ile oyundan atıldı. Osayi'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Lusamba hakemin kararına tepki gösterdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

87' GOL | Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna sert bir vuruş yaptı ve topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

86' Ve karar değişti. Hakem VAR ile yaptığı konuşmanın arından kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

85' Hakem şu anda VAR ile görüşme halinde.

83' İrfan ceza sahasına girerken Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

81' Pendikspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Umut ve Thiam giren oyuncular Joher Khadim Rassoul ve Erencan Yardımcı.

75' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan İrfan ortasını açtı fakat Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Erdem kornere tokatladı.

74' Fenerbahçe'de de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mert Hakan giren oyuncu Batshuayi.

73' Pendikspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Halil giren oyuncu Berkay Sülüngöz.

72' Üst direkte patladı. Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Krunic'in kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

70' KIRMIZI KART | Welinton, Dzeko'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Pendikspor 10 kişi kaldı.

69' Net fırsat kaçtı. Mert Hakan'ın açtığı ortada Dzeko'nun vuruşu üstten auta çıktı.

64' Pendikspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Gökcan giren oyuncu Endri Çekici.

63' Pendikspor etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Nuno arka direğe ortasını açtı. Topa gelişine vuran Gökcan'ın şutu yandan auta çıktı.

62' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Cengiz giren oyuncu İrfan Can.

61' Welinton, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' GOL | Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Mert Hakan uzak köşeye plasesini gönderdi ve eşitliği sağlayan golü kaydetti.

57' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan topla gelen Cengiz ortasını açtı. Dzeko'nun gelişine vuruşunu Erdem kornere çeldi.

54' Ndiaye, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

50' Sol kanattan topla gelen Tadic ortasını açtı ancak Fred'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

49' Sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko hareketlenen Tadic'e pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

46' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular Mert Müldür ve Oosterwolde giren oyuncular Osayi ve Djiku.

45' Ferdi sarı kart gördü.

45' Pendikspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Halil arka direğe ortasını açtı ancak Thiam hava topu mücadelesinde Mert'e faul yaptı.

45' Halil, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

40' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan son çizgiye inen Mert arka direğe ortasını açtı ancak Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

39' Nuno sağ kanattan savunma arkasına sarkan Halil'e pasını verdi ancak Ferdi son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

33' Ferdi sol kanattan topla geldi ve ortasını açtı ancak Dzeko'nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

29' GOL | Sol kanattan topla gelen Thiam arka direkteki Halil'e ortasını açtı. Topa iyi yükselen Halil fileleri havalandırdı ve Pendikspor'u öne geçirdi.

28' Cengiz'in kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü.

27' Dzeko ve Erdem tartıştıkları için sarı kart gördüler.

26' Orta alanda topu kazanan Mert Hakan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

18' Oosterwolde, Umut Nayir'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

16' Lusamba'nın kullandığı serbest vuruşta Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

15' Mert Müldür, Nuno Sequeira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Sol kanattan topla birlikte gelen Gökcan arka direğe ortasını açtı fakat Halil'in kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

6' Ceza sahası yayında topla buluşan Dzeko bekletmeden şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

4' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

3' Dzeko, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem yeniden serbest vuruş kararı verdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.