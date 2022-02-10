'Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor' iddiası
20 Aralık 2021'de Fenerbahçe'deki görevine son verilen Vitor Pereira için menajer Kia Joorabchian bomba bir iddia ortaya attı. Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'den ayrılmasına rağmen maaş almaya devam ettiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'den gönderilen Vitor Pereira ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Menajer Kia Joorabchian, Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor.Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazançın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor.
FAVORİ İSİM
Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın, sarı-lacivertlilerin eski patronunu istediği belirtilmişti. Lance'de yer alan haberde, Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular. Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.
Aralık ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 53 yaşındaki Vitor Pereira, kariyerinde Porto, Olympiakos ve Shanghai SIPG gibi takımları çalıştırdı. Pereira Fenerbahçe'den önce görev yaptığı Çin Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.
KARİYERİNDE 8 KUPA VAR
Fenerbahçe'deki ikinci döneminde de bekleneni veremeyen Portekizli teknik adam, kariyerinde 8 kupa kazandı. Porto ile iki lig ve iki Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 53 yaşındaki Pereira Yunanistan Ligi’nde de Olimpiakos ile de ligde ve kupada mutlu sona ulaşmıştı.
Vitor Pereira, Fenerbahçe’den önce görev yaptığı Çin ekibi Shanhagi SIPG ile hem lig hem kupa şampiyonlu kazandı.
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