Fenerbahçe transferi resmen duyurdu: Çağlar Söyüncü'den ilk açıklama!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 29.01.2024 - 13:28

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Milli oyuncu sezon sonuna kadar sarı-lacivertli kulüpte kiralık olarak forma giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki yer aldı."

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN İLK AÇIKLAMA

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren Çağlar Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

“Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig’de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım.”

ATLETİCO MADRİD'E TRANSFER OLMUŞTU

Profesyonel kariyerine Aliağa FK'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu; Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de görev yaptı. Çağlar Söyüncü, A Milli Takım formasını 55 kez terletirken 2 gol attı.

Milli futbolcu 2023 yazında Leicester City'deki sözleşmesi bittikten sonra Atletico Madrid'e imza atmıştı.