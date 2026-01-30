Fenerbahçe play off oynamayı garantiledi... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 12 yaptı ve 19. sırada bitirdi. Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ilk 24'te olmayı garantiledi.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda Nottingham Forest ya da Plzen karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
- İngiltere - 110.631
- İtalya - 96.303
- İspanya - 90.019
- Almanya - 87.154
- Fransa - 78.429
- Portekiz - 68.467
- Hollanda - 66.596
- Belçika - 60.350
- TÜRKİYE - 49.525
- Çekya - 47.175
- Yunanistan - 46.263
- Polonya - 44.500