Fenerbahçe play off oynamayı garantiledi... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 12 yaptı ve 19. sırada bitirdi. Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ilk 24'te olmayı garantiledi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda Nottingham Forest ya da Plzen karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle: