30.01.2026 09:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe play off oynamayı garantiledi... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonun lig aşamasında son maçlar oynandı. Oynanan son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya deplasmanında FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler puanını 12 yaptı ve 19. sırada bitirdi. Fenerbahçe, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ilk 24'te olmayı garantiledi.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda Nottingham Forest ya da Plzen karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

  1. İngiltere - 110.631
  2. İtalya - 96.303
  3. İspanya - 90.019
  4. Almanya - 87.154
  5. Fransa - 78.429
  6. Portekiz - 68.467
  7. Hollanda - 66.596
  8. Belçika - 60.350
  9. TÜRKİYE - 49.525
  10. Çekya - 47.175
  11. Yunanistan - 46.263
  12. Polonya - 44.500
