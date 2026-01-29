Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray yoluna play-off turundan devam edecek... İşte UEFA ülke puanında son durum!

Galatasaray yoluna play-off turundan devam edecek... İşte UEFA ülke puanında son durum!

29.01.2026 09:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray yoluna play-off turundan devam edecek... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonun lig aşamasında son maçlar oynandı. Galatasaray deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup olurken Devler Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun lig aşamasını Manchester City deplasmanında tamamladı. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olurken bu sezonki dördüncü yenilgisini elde etti. Galatasaray, Devler Ligi'ni 20. sırada tamamlayıp son 16 turu play-off'unu garantiledi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda LaLiga ekibi Atletico Madrid ya da İtalyan temsilcisi Juventus'la karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1- İngiltere - 109.602

2- İtalya - 94.731

3- İspanya - 89.046

4- Almanya - 85759

5- Fransa - 77.105

6- Hollanda - 66.429

7- Portekiz - 66.316

8- Belçika - 59.650

9- TÜRKİYE - 48.575

10- Çekya - 46.275

11- Yunanistan - 45.462

12- Polonya - 44.625

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #uefa ülke puan sıralaması

İlgili Haberler

Haftayı tek galibiyetle kapattık... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Haftayı tek galibiyetle kapattık... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Avrupa kupalarında bir hafta daha sona erdi. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı güncellendi.
Mainz - Samsunspor maçı sonrası... İşte UEFA ülke puanında son durum!
Mainz - Samsunspor maçı sonrası... İşte UEFA ülke puanında son durum! Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin son haftasında deplasmanda Mainz'a 2-0 mağlup oldu. Konferans Ligi’nde Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Galatasaray - Atletico Madrid maçının ardından... Ülke puanında son durum!
Galatasaray - Atletico Madrid maçının ardından... Ülke puanında son durum! Avrupa kupalarındaki maçlar bu hafta yeniden başladı. Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Dev maç biter bitmez ülke puanı güncellendi.