Galatasaray yoluna play-off turundan devam edecek... İşte UEFA ülke puanında son durum!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun lig aşamasını Manchester City deplasmanında tamamladı. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olurken bu sezonki dördüncü yenilgisini elde etti. Galatasaray, Devler Ligi'ni 20. sırada tamamlayıp son 16 turu play-off'unu garantiledi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için play-off turunda LaLiga ekibi Atletico Madrid ya da İtalyan temsilcisi Juventus'la karşı karşıya gelecek. Play-off'ta kura çekimi 30 Ocak'ta yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ülke puanında güncel sıralama şöyle:
1- İngiltere - 109.602
2- İtalya - 94.731
3- İspanya - 89.046
4- Almanya - 85759
5- Fransa - 77.105
6- Hollanda - 66.429
7- Portekiz - 66.316
8- Belçika - 59.650
9- TÜRKİYE - 48.575
10- Çekya - 46.275
11- Yunanistan - 45.462
12- Polonya - 44.625