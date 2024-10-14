Şekip Mosturoğlu açıkladı: Fenerbahçe'den Galatasaray'a suç duyurusu!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Kongre Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Galatasaray Kongre Üyesi Zafer Şener hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Zafer Şener isimli şahıs hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 44 (4) maddesi gereğince Yüksek Divan Kurulunu temsilen suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
ZAFER ŞENER'İN AÇIKLAMALARI
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Zafer Şener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ezeli rekabeti biz 2000'de bitirdik. 3-4 senedir de 3'er 3'er atarak perçinlendik. Gelelim ebedi dost bölümüne. Siz hiç dostunuza haysiyetsiz, şerefsiz dediniz mi? Peki dostlarınız size bunu dedi mi? Kanaryadan post Fenerden dost olmaz. Oraya o Anadolu takımının tribününe giden seyircimize kucak dolusu sevgiler. 3-1 yenerek; haysiyetsiz, şerefsiz ve hırsızlara Türkiye'nin en büyüğünün kim olduğunu gösterdiler!"
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