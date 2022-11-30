Fenerbahçe Rayo Vallecano karşısında ikinci yarı açıldı: Fenerbahçe 3-1 Rayo Vallecano
Fenerbahçe, 2022 Katar Dünya Kupası arasında karşılaştığı Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda Joao Pedro, sakatlanarak karşılaşmayı sedye ile terk etti.
Fenerbahçe sezonun ikinci etabı öncesi ilk hazırlık maçını kendi evinde Rayo Vallecano ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandı.
Rayo Vallecano, maçın ilk yarısını 22. dakikada Oscar Trejo'nun golüyle önde kapattı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun ve Lincoln Henrique'nin 1'er şutu direkten döndü.
JOAO PEDRO GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI
Sarı lacivertliler, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası İtalyan oyuncunun ayak bileğinin döndüğü görüldü. Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.
F.BAHÇE'DEN 12 DAKİKADA 3 GOL
Penaltı vuruşunu kullanan Bright Osayi-Samuel, 71. dakikada skoru eşitledi. Joshua King, 75. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Ferdi Kadıoğlu ise 83. dakikada skoru belirledi.
F.BAHÇE'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ VILLARREAL
Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek. Rayo Vallecano ise İstanbul'daki bir diğer maçında Galatasaray ile aynı gün saat 16.00'da oynayacak.
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