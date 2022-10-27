Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B grubunda liderlik için mücadele edecek olan Fenerbahçe, Rennes ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak.
FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek.
Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.
FENERBAHÇE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rennes mücadelesi Exxen platformundan canlı yayımlanacak.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.
İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.
KAZANIRSA LİDER ÇIKACAK
Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.
Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.
Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.
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