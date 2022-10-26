Trabzonspor'un gözü yerlide!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut için transfer planları yaptığı ileri sürüldü.
Devre arası için transfer planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor, rotasını öncelikle yerli isimlere çevirdi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Fırtına'da, sakatlıktan dönen Peres'e lisans çıkartılamamıştı. Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında Edin Visca tam anlamıyla dönecek. Sonrasında Bosnalı yıldızın 11'e monte edilmesi düşünülüyor.
ONUR BULUT İÇİN NABIZ YOKLANACAK
Ancak bu durumda 3 yerli ismin kimler olacağı merak konusu. Visca'nın yer aldığı denklemde Uğurcan ve Eren Elmalı dışında diğer oyuncu belirsiz. Fanatik'in haberine göre Karadeniz ekibi, sezon başında da adı Trabzonspor'la anılan Onur Bulut için nabız yoklamayı planlıyor.
2 SEZONDUR ÇIKIŞTA
Bek rotasyonunda Eren ve Larsen'in yedeği olmadığı için de mutlaka bu bölgeye takviye düşünülüyor. Sezon bitiminde Kayserispor'la kontratı sona erecek olan Onur, ilk aday... A Milli Takım 'a da çağrılan 28 yaşındaki gurbetçi yıldız, geçtiğimiz yıl 1 gol, 8 asistlik performans gösterirken, bu sezon da 11 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist yaptı.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- İstanbul'da adeta bir tatil köyü