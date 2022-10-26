Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 'Bunlar hakem hatası'

"HİÇ MAÇ KAÇIRMADIM"

“Bugüne kadar hastalıklar dışında 4.5 senedir hiçbir maçı kaçırmadım. Ben de Belgrad'da olacağım. Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyor. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Kızılyıldız maçını alırsak grup liderliği garanti olmayacak. Ferençvaroş ile son maçımızı da mutlaka kazanmamız lazım. Çok şanssız maçlar oynadık. Kopenhag maçı şanssızdı. Yemiş olduğumuz gol ofsayt. Ferençvaroş maçında Yusuf'un attığı gol VAR'dan döndü. VAR'ın müdahil olduğu Kopenhag maçı hariç, 3 kırmızı kart ve iptal edilen golün olduğu bir grup yaşadık. Şanssız maçlarımız Monaco, Ferençvaroş maçlarıydı. Şanssızlık ilanihaye devam etmeyecek. Şans bizden yana döndü Monaco maçında. Rakip kendi kalesine attı ve 4-0'lık tarih bir skorla kazandık. Bir anlamda o şans döndü.”