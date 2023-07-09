Fenerbahçeli Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan teklif

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.07.2023 - 11:27

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği Brezilyalı forvet Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı.

Sporx'in Katar basınından Alkass'a dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, Joao Pedro'ya talip oldu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde, Arap kulübünün Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için sarı-lacivertli ekip ile görüştüğü kaydedildi.

31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.