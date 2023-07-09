Fenerbahçeli Joao Pedro'ya Suudi Arabistan'dan teklif
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro'ya Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej talip oldu.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği Brezilyalı forvet Joao Pedro'ya sürpriz bir talip çıktı.
Sporx'in Katar basınından Alkass'a dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Khaleej, Joao Pedro'ya talip oldu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde, Arap kulübünün Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde kalan yılları kulüpte geçirmesi için sarı-lacivertli ekip ile görüştüğü kaydedildi.
31 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 lig maçında 4 gol 1 asist kaydetti.
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