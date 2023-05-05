Fenerbahçe, Ryan Kent prensip anlaşmasına vardı!
Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaştığını iddia etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyu gündemine aldı.
The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Kent ile prensip anlaşmasına vardı.
Ryan Kent
İNGİLİZ EKİBİNİN LİSTESİNDE
Haberde, Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme teklif ettiği bahsedilirken Premier Lig ekiplerinin de ciddi ilgisi olduğu belirtildi.
Özellikle Burnley'in İngiliz oyuncuyu ikna etmek için ciddi çaba sarf ettiği iddia edildi.
Liverpool alt yapısından yetişen Ryan Kent, İskoçya Premier Ligi'nde 5 sezonda 130 maça çıkarken 26 gol ve 35 asist yapma başarısı gösterdi.
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