Fenerbahçe Safiport, final serisinde öne geçti!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 35 sayı farkla 90-55 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin ikinci maçı 12 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Fenerbahçe Safiport: Sabally 10, Olcay Çakır Turgut 8, Mc Bride 21, Iagupova 13, Stokes 4, Williams 21, Şerife Alperi Onar 2, Manolya Kurtulmuş 8, İdil Saçalır, Tuğçe Canıtez 1, Banu Şimşek, Elif İstanbulluoğlu 2
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz 8, Baric 2, Zellous 19, Boner 13, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 28-13
Devre: 51-33
3. Periyot: 73-47
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