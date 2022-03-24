Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe Safiport oldu

Fenerbahçe Safiport, Bitci Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Nesibe Aydın'ı 66-74 mağlup etti ve finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 19:10
Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe Safiport oldu
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Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Safiport, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.

Rakibini 74-66 mağlup eden sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. 

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, 19.30'da başlayacak OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşmasının galibi olacak.

SALON: Servet Tazegü

HAKEMLER: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

NESİBE AYDIN: Thomas 10, Merve Albayrak, Snytsina 2, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 16, Çisil Bilgin, Gizem Kaymaz, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 6, Coates 16.

FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 14, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 3, Wıllıams 9, Tuğçe Canıtez 3, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, McBride 28, Hartley 9.

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

İLK YARI: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-54



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