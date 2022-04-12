Atiba Hutchinson'dan Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili açıklama
Uzun yıllardır Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson geleceği hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı.
Beşiktaş’ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson geleceği ile ilgili konuştu.
NTV Spor’a açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, futbola devam edecek enerjisi olduğunu söyledi.
Atiba "Henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermedim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşüneceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımız ile henüz görüşmedim. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hâlâ var. Ne olacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.
ATİBA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ
9 sezondur Beşiktaş forması giyen Atiba, siyah beyazlı takım ile 322 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan Kanadalı oyuncu, 38 asist yaptı.Atiba, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig , 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Kanada Milli Takımı kaptanlığı yapan Atiba, ülkesinin Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasına katkı sağladı.
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