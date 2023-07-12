Fenerbahçe Sebastian Szymanski'yi resmen açıkladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 20:49

Güncelleme: 12.07.2023 - 21:07

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı.

Sebastian Szymanski

Sarı-lacivertli ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

YENİ TRANSFERDEN İLK AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki Polonyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sebastian Szymanski, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım” dedi.

40 MAÇTA 17 GOLE KATKI

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak 40 maçta forma giyerken 10 gol ve 7 asist kaydetti.