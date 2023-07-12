Fenerbahçe'ye Willian Arao'dan kötü haber!
Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao, Rusya'da Kızılyıldız ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu terk etti.
Rusya'daki ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Willian Arao, 20. dakikada sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, sakatlık sonrası oyundan çıktı ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Willian Arao'nun durumu yapılacak testlerin ardından belli olacak.
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