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Fenerbahçe Sloven futbolcu ile yollarını ayırıyor: Yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe Sloven futbolcu ile yollarını ayırıyor: Yeni takımı belli oldu!

23.07.2025 14:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Sloven futbolcu ile yollarını ayırıyor: Yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha Miha Zajc hakkında Hırvat basınından bir transfer iddiası gündeme geldi.

2019'dan bu yana Fenerbahçe'de olan ve bu süreçte iki kez kiralık giden Miha Zajc, tapusuyla birlikte sarı lacivertli kulüpten ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

Hırvat basınından Jutarnji'nin haberine göre; Dinamo Zagreb, Miha Zajc ile maaş ve sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladı. Hırvat ekibi, 31 yaşındaki Sloven orta sahanın bir an önce şehre gelerek imza atmasını bekliyor.

Portekiz kamp kadrosunda yer almayan ve Slovenya'da bireysel olarak idmanlarını sürdüren Miha Zajc, Fenerbahçe ile 1 yıl kalan kontratını sona erdirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE BONSERVİS İSTİYOR

Fenerbahçe, Zajc'dan makul de olsa bonservis geliri elde etmek isterken; Sloven oyuncu ise sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesh etmeyi istiyor.

Zajc'ın bir an önce çözüm istediği ve anlaşma sağlanır sağlanmaz Slovenya'dan Zagreb'e geçerek imza atacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Toulouse'da kiralık geçiren Miha Zajc, Fransa Ligue 1'de 19, Fransa Kupası'nda ise 3 maça çıktı. 

İlgili Konular: #fenerbahçe #miha zajc #Dinamo Zagreb

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