Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Steven Caulker'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 10:11
Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı!
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Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.

Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"


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