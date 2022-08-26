Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Steven Caulker'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.
Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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