Fenerbahçe, Steven Caulker ile yollarını ayırdı!

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:11

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.



Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"

