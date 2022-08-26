Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi!

ERCAN GÜVEN: Malumun ilamıydı aslında... Fenerbahçe’nin Viyana’da cebine koyduğu turu Kadıköy’de Austria Wien’e teslim etmesi için “futbolun kör talihi” bile yetmezdi. Dinamo Kiev gibi dengi değildi ki Austria Wien...“Jesus Ustanın” elindeki üç takım çıkacak kumaştan bir tane şık urba bekleyen Fenerbahçe’ye göre birkaç beden küçüktü. Yazık edilen Şampiyonlar Ligiydi ama bir ayağını Avrupa Ligi’ne koyarak yine de Jorge Jesus’un “büyük takım” tanımı içinde kaldı Fenerbahçe. Hem de tüm heybetiyle. Fizik, taktik, tempo, istek, her bakımdan üstündü Fenerbahçe. Sekiz maçta 27 oyuncuya forma şansı veren Portekizli Hoca yine takımın yarısını değiştirmiş ama Fenerbahçe’nin oynadığı futbol değişmemişti. (MİLLİYET)