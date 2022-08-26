Spor yazarları Fenerbahçe - Austria Wien karşılaşmasını değerlendirdi!
UĞUR MELEKE: Jorge Jesus’un saha içi performansına gelince... İlk altı resmi maçta dörtlü defans oynayan Fenerbahçe, son 3 müsabakada üçlü savunmayla üç galibiyet aldı. Farklı oyuncular ve farklı formasyonlarla oynama melekesi gelişiyor her gün. Fenerbahçe tribünleri dün Peres’e hoşgeldin dediler adeta. Gecenin yıldızı Luan Peres’di. Crespo o kadar mobil oynadı ki, sahada iki Crespo varmış gibiydi zaman zaman! İrfan Can çok iştahlı döndü. Alioski hazır geldiğini 10 günde kanıtladı. Üç stoper Lemos-Gustavo-Peres’in toplam 4 gol pozisyonuna girmeleri de gecenin dikkat çekici bir başka notu. (HÜRRİYET)
GÜRCAN BİLGİÇ: Sert rotasyonlara rağmen, giren ve çıkanın birbirini aratmadığı, oynadıkları oyundan zevk alan ve birbirlerine destek olan bir takım oluşturdu Jesus. Her oyuncunun birbirine saygısı var. Sahada arkadaşının hatasını kapatmak için koşuyorlar. Kazanmanın formülü, esasından bu kimyada… Bir de hem Trabzonspor hem de dünkü maçı yöneten hakemlerin faul vermeden devam ettirdikleri pozisyonlara bakalım. Kendilerini bırakıp, hakeme bakanlar hep "bizimkiler" oldu. Umarım Sabri Çelik de hakemlerine bu oyunun yere düşerek oynanmadığını hatırlatır. (SABAH)
ERCAN GÜVEN: Malumun ilamıydı aslında... Fenerbahçe’nin Viyana’da cebine koyduğu turu Kadıköy’de Austria Wien’e teslim etmesi için “futbolun kör talihi” bile yetmezdi. Dinamo Kiev gibi dengi değildi ki Austria Wien...“Jesus Ustanın” elindeki üç takım çıkacak kumaştan bir tane şık urba bekleyen Fenerbahçe’ye göre birkaç beden küçüktü. Yazık edilen Şampiyonlar Ligiydi ama bir ayağını Avrupa Ligi’ne koyarak yine de Jorge Jesus’un “büyük takım” tanımı içinde kaldı Fenerbahçe. Hem de tüm heybetiyle. Fizik, taktik, tempo, istek, her bakımdan üstündü Fenerbahçe. Sekiz maçta 27 oyuncuya forma şansı veren Portekizli Hoca yine takımın yarısını değiştirmiş ama Fenerbahçe’nin oynadığı futbol değişmemişti. (MİLLİYET)
ENGİN VEREL: Maçtan önce "Sadece küçük takımlar haftada bir maç oynar" diyerek bir anlamda Avrupa'da olmayan ezeli rakiplerine sataşan Jesus'un takımının ligde ve Avrupa'daki pozitif görüntüsü camianın enerjisini de yukarı çekiyor. İnsan bu tabloya bakınca keşke Dinamo Kiev'e karşı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde alınan sonuçlara üzülüyor. Eminim Fenerbahçe bu haliyle o maçlara çıksaydı, turu geçen taraf olurdu. Takımların sezona hazır olmadan Avrupa maçlarına çıkması handikap oluyor. (AKŞAM)
İLKER YAĞCIOĞLU: Kötü oynayan yoktu. Ama İrfan Can özellikle attığı 2. golle gecenin öne çıkan ismi oldu. Crespo "Ben geçen seneki gücüme kavuştum. "Benim yerim sürekli ilk 11" der gibiydi. Luan Peres üçlü savunmada vazgeçilmez olabileceğini gösterdi. Alioski 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı. Hepsini yazmaya kalkarsak yerimiz yetmez. Kısaca Fenerbahçe'de isimler değişse de oyuncuların kazanma azmi ve mücadelesi değişmiyor. Bu da tabii ki Jorge Jesus için büyük bir avantaj. Hem lig de hem de bu geniş kaliteli kadroyu kullanacaktır. (TAKVİM)
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