Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek: 'Hayatımın en iyi günlerinden biri'

25 Ağustos 2022 Perşembe, 23:09

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 2-0'ın rövanşında 4-1'lik galibiyet sonucu Austria Wien'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk golünü kaydeden İsmail, "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Unutamayacağım günlerden biri. İlk golümü atmak bu akşam nasip oldu. Futbol kolektif bir oyun, mükemmel bir oyun oynadık. Çok formdayız, inşallah sonu güzel olsun. En önemlisi o. Taraftarımızın desteği itici bir güç oldu. Mükemmel goller attık. İrfan ve Mert ağabeyin attıkları goller daha güzel" ifadelerini kullandı.

Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.

İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.