21.08.2025 09:18:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe - Benfica maçının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Benfica'yla golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe-Benfica maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belli olacağı play-off'ta ilk maçlar başladı.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ederken mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki maçta Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı ilk maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1. İngiltere - 94.839

2. İtalya - 84.374

3. İspanya - 78.703

4. Almanya - 74.545

5. Fransa - 67.748

6. Hollanda - 61.283

7. Portekiz - 55.566

8. Belçika - 53.250

9. TÜRKİYE - 43.400

10. Çekya - 40.100

İlgili Konular: #uefa #uefa ülke puan sıralaması

