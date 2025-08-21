Fenerbahçe - Benfica maçının ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak takımların belli olacağı play-off'ta ilk maçlar başladı.
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk ederken mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, Portekiz'deki maçta Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynadığı ilk maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte UEFA ülke puanında son durum:
1. İngiltere - 94.839
2. İtalya - 84.374
3. İspanya - 78.703
4. Almanya - 74.545
5. Fransa - 67.748
6. Hollanda - 61.283
7. Portekiz - 55.566
8. Belçika - 53.250
9. TÜRKİYE - 43.400
10. Çekya - 40.100