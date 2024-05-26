Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'
Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor karşılaşmasında Mehmet Büyükekşi'ye yoğun tepki gösterdi.
Fenerbahçe tribünleri, İstanbulspor ile oynanacak son maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
Kadıköy'de bütün tribünler 'Futbolun katili, Cimbom'un k.....' tezahüratları yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve taraftarlar, sezon boyunca Mehmet Büyükekşi'ye tepki göstermiş ve istifasını istemişti.
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