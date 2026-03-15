Fenerbahçe, Tedesco ile yola devam ediyor

Fenerbahçe'de 2-0’lık Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Tedesco ile yola devam kararı çıktı. Sarı-Lacivertli kulüpte dün hareketli saatler yaşandı.

Başkan Sadettin Saran, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’i görüşmek için kulüp binasına çağırdı. İtalyan hoca ve Özek, takımın içinde bulunduğu durumla ilgili Saran’a detaylı bir sunum yaptı.

Bu görüşmenin ardından iki isim stattan ayrılırken başkan Saran, yönetim kuruluyla görüştü. Bazı yöneticilerin Tedesco ile yolların ayrılması yönünde talepleri oldu. Ancak Saran, İtalyan hoca ve Devin Özek ile devam etme kararı aldı.

Toplantı sonrası konuşan Saran, “Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek’le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak” dedi. ‘

2027’YE KADAR BERABERİZ’

Saran, katıldığı bir iftar davetinde ise taraftarlardan destek isteyip “2027’ye kadar beraberiz” dedi. Başkan Saran, bu sezon sonu olağanüstü seçim yapılacağını açıklamıştı.