Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ne tesadüf ki ilk maçta da erken kırmızı kart çıkmıştı
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kartal,
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 10 kişi tamamladığı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.
Kartal açıklamalarında, "10 kişi kalmamıza rağmen, muhteşem taraftarımıza böyle bir mücadele verdik... Maçı kazanmak istiyorduk ama berabere bitirdik. Onlar bizim yanımızda oldukça, bu takım sezon sonuna kadar mücadelesine devam edecek. Biz iyi yoldayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.10 kişiyle alınan bu 1 puan, çok anlamlı ve çok kıymetli. Ortaya koyduğumuz mücadelenin gücünü taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.
"11'E 11 OYNASAYDIK FAVORİ BİZDİK"
Tecrübeli teknik direktör, Trabzonspor ile oynanan ilk maçta da kırmızı kart gördüklerini hatırlatarak, "11'e 11 oynasaydık, bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum. Bütün planlarım tutmuştu, o kırmızı karta kadar... Kırmızı karttan sonra da oyuncularım mücadelesini ve planı sürdürdüler. İlk maçta da kırmızı kart, bu maçta da kırmızı kart. İnanamıyorum. Bu kadar kolay mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının ardından sert tepki: Maçın oyuncusunu seçemiyoruz
- Fenerbahçeli Metin Şentürk'ten hakem Zorbay Küçük'e 'kırmızı kart' göndermesi
- Osman Korkmazel: Kırmızı kart olmasaydı Fenerbahçe, 3 puanı alırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Emniyet yağ paylaşımları için harekete geçti
- Maç devam ederken Fenerbahçe'den sert açıklama!
- İsmail Kartal'dan kırmızı kart tepkisi!
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yan park ettin' kavgası: 3 yaralı 8 gözaltı
- Çarpıcı iddia: 'Elimizde kanıtlar var, açıklayacağız'
- Erdal Erzincan ve babasından 'zam' türküsü: 'Üşüdüm'
- Fenerbahçe'den tepki: Maçın oyuncusunu seçemiyoruz
- Avcı'dan Fenerbahçe için olay 'baskı' yorumu!
- İnceleme başlattılar, savcılığa seslendiler...