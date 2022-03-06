Fenerbahçeli Metin Şentürk'ten hakem Zorbay Küçük'e 'kırmızı kart' göndermesi
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u konuk ederken mücadelenin 18. dakikasında İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Bu karara sarı-lacivertli camiadan büyük tepki gelirken şarkıcı Metin Şentürk, maçın hakemi Zorbay Küçük'e göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'e yönetimi nedeniyle sarı-lacivertli takımdan yoğun eleştiri geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyadan Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Eleştirilere şarkıcı Metin Şentürk de katıldı.
Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabından 1997 yılında hakemlik yaptığı anları paylaşarak "Yıl 1997, ilk yönettiğim maç... Düdüğü asalı çok oldu, böyle giderse yeşil sahalara tekrar ineceğim" yazdı.
Yıl 1997, ilk yönettiğim maç... Düdüğü asalı çok oldu, böyle giderse yeşil sahalara tekrar ineceğim. #FBvsTS pic.twitter.com/xpPiWKOfF6— Metin Şentürk (@Metin_Senturk) March 6, 2022
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