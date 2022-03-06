Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının ardından sert tepki: Maçın oyuncusunu seçemiyoruz

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran hakem kararlarının ardından sarı-lacivertli kulüpten art arda tepki paylaşımları geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2022 Pazar, 21:46
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının ardından sert tepki: Maçın oyuncusunu seçemiyoruz
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, mücadeleye Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada kırmızı kartla oyundan atılması ve hakem kararları damga vurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, maç devam ederken ve maçın ardından tepki paylaşımında bulundu. Fenerbahçe paylaşımında, "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz “maçın oyuncusunu” bu maç seçemiyoruz! Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can’ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen BÜYÜK TARAFTARIMIZDIR!" ifadelerini kullandı.


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