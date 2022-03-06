Fenerbahçe'den Trabzonspor maçının ardından sert tepki: Maçın oyuncusunu seçemiyoruz
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya damga vuran hakem kararlarının ardından sarı-lacivertli kulüpten art arda tepki paylaşımları geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Karşılaşma 1-1 berabere sona ererken, mücadeleye Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada kırmızı kartla oyundan atılması ve hakem kararları damga vurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, maç devam ederken ve maçın ardından tepki paylaşımında bulundu. Fenerbahçe paylaşımında, "Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz “maçın oyuncusunu” bu maç seçemiyoruz! Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can’ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen BÜYÜK TARAFTARIMIZDIR!" ifadelerini kullandı.
Galip geldiğimiz maçların ardından seçtiğimiz “maçın oyuncusunu” bu maç seçemiyoruz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022
Bu maçın oyuncusu: 73 dakika 10 kişi oynayan, mücadeleden bir an vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, haksız şekilde oyundan atılan İrfan Can’ımız, 90 dakika takımımızı ateşleyen BÜYÜK TARAFTARIMIZDIR! pic.twitter.com/w9wayHpaGe
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