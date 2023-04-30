Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçında 15 yıl sonra ilki başardı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, 15 yıl sonra ilki gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 12:44
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçında 15 yıl sonra ilki başardı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Diego Rossi ile 45+1 ve 45+10'da Ferdi Kadıoğlu attı. Sivasspor'un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo'dan geldi.

ZICO'DAN SONRA İLK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise 15 yıl sonra bir ilki başardı.

Opta verilerine göre; Brezilyalı teknik adam, Arthur Zico'dan (2007/08) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste beş deplasman galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından 67 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi lider Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

Fenerbahçe, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Sivasspor da Ümraniyespor ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.


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