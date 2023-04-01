Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: '3 puan önemli adım'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:26

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:36

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.

Portekizli hoca, Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılmaları halinde takımın ayrı bir havaya bürüneceğini ifade etti.

Jorge Jesus

KAMERUNLU GOLCÜYE ÖZEL ÖNLEM

Futbolcularıyla bire bir görüşmeler yapan Jesus, herkesin konsantrasyonundan memnun. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın golcüsü Aboubakar’a özel önlem alacak. Jesus, son haftalarda golleriyle adından söz ettiren Kamerunlu golcü için savunma oyuncularını uyardı.

Enner Valencia

VALENCIA DERBİDE OYNAYACAK MI?

Merak edilen diğer konu sakat Valencia’nın oynayıp oynamayacağı...

Ekvadorlu forvetin sahaya çıkma ihtimali yüksek. Son kararı bugün doktorlar ve teknik heyet verecek.