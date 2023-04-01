Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: '3 puan önemli adım'
Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, derbiyi kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürüyor.
Portekizli hoca, Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılmaları halinde takımın ayrı bir havaya bürüneceğini ifade etti.
Jorge Jesus
KAMERUNLU GOLCÜYE ÖZEL ÖNLEM
Futbolcularıyla bire bir görüşmeler yapan Jesus, herkesin konsantrasyonundan memnun. Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın golcüsü Aboubakar’a özel önlem alacak. Jesus, son haftalarda golleriyle adından söz ettiren Kamerunlu golcü için savunma oyuncularını uyardı.
Enner Valencia
VALENCIA DERBİDE OYNAYACAK MI?
Merak edilen diğer konu sakat Valencia’nın oynayıp oynamayacağı...
Ekvadorlu forvetin sahaya çıkma ihtimali yüksek. Son kararı bugün doktorlar ve teknik heyet verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'dan ilk açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- CHP'de 'Candan Erçetin' itirazı
- Muharrem İnce'den müzakere iddialarına yanıt
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek: 'Korkutamazsınız'
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Evde 6 kişi ölü bulundu
- Erdoğan'a zehir zemberek sözler
- İngiltere'de 'bozuk et' satanlara soruşturma