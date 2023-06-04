Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Bu ligin gerçekliği yok'

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç öncesi konuştu. Portekizli hoca, "Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 18:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Bu ligin gerçekliği yok'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör, "Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"HAZIRLANMAK ZOR OLMADI"

Jesus, "Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Motive şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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