Fenerbahçe, Galatasaray derbisine siyah pazubent ile çıkacak

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası tarihindeki ilk golünü atan eski futbolcusu Yüksel Gündüz yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:58
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine siyah pazubent ile çıkacak
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Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımı'mızın eski futbolcusu Yüksel Gündüz’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz’e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NTV Spor'un haberine göre, Yüksel Gündüz'ün vefatı nedeniyle Fenerbahçe bu akşam oynayacakları Galatasaray derbisine siyah pazubentle çıkacak.

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek. Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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