Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisine konuk oldu

05 Kasım 2022 Cumartesi, 20:43

Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi karşılaşmasında sürpriz bir isim de tribünde yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ezeli rakiplerinin oynadığı karşılaşmada tribünde yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.