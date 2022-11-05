Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisine konuk oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini tribünden takip etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 20:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisine konuk oldu
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Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi karşılaşmasında sürpriz bir isim de tribünde yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ezeli rakiplerinin oynadığı karşılaşmada tribünde yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.


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